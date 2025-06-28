Внучки Буйнова отказались от шоу-бизнеса

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Буйнов заявил, что у его внучек есть все данные, чтобы построить успешную карьеру в шоу-бизнесе
Буйнов заявил, что у его внучек есть все данные, чтобы построить успешную карьеру в шоу-бизнесе Фото:

Внучки певца Александра Буйнова — Дарья и Софья — не захотели идти по стопам родных и становиться частью шоу-бизнеса. Артист сообщил, что, с одной стороны, рад такому их решению, а с другой — понимает, что у них есть все данные для успешной карьеры на сцене.

«Они не хотят этим заниматься. Хотя они фактурные девчонки, высокие! Только что перешли в десятый класс. Но скоро мы еще раз выступим вместе в Кремле на празднике в честь Дня любви, семьи и верности», — рассказал Буйнов сайту «7Дней.ru».

Кроме того, накануне певец поддержал подругу Олесю Судзиловскую — она представила свой первый клип на песню «Сыграем Шуберта», созданную на стихи Михаила Гуцериева. Презентация работы режиссера Ильи Аксенова состоялась в пространстве «Резиденция 1864», где актриса собрала журналистов и близких людей, среди которых были артисты Игорь Крутой, Лариса Долина, Николай Басков, Вадим Галыгин и другие. 

Александр Буйнов отметил, что приветствует начало музыкальной карьеры Судзиловской, подчеркнув ее актерский профессионализм и умение точно воплощать различные образы. Он также заявил, что у женщины прекрасное чувство юмора и ему всегда приятно находиться с ней на мероприятиях. 

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Внучки певца Александра Буйнова — Дарья и Софья — не захотели идти по стопам родных и становиться частью шоу-бизнеса. Артист сообщил, что, с одной стороны, рад такому их решению, а с другой — понимает, что у них есть все данные для успешной карьеры на сцене. «Они не хотят этим заниматься. Хотя они фактурные девчонки, высокие! Только что перешли в десятый класс. Но скоро мы еще раз выступим вместе в Кремле на празднике в честь Дня любви, семьи и верности», — рассказал Буйнов сайту «7Дней.ru». Кроме того, накануне певец поддержал подругу Олесю Судзиловскую — она представила свой первый клип на песню «Сыграем Шуберта», созданную на стихи Михаила Гуцериева. Презентация работы режиссера Ильи Аксенова состоялась в пространстве «Резиденция 1864», где актриса собрала журналистов и близких людей, среди которых были артисты Игорь Крутой, Лариса Долина, Николай Басков, Вадим Галыгин и другие.  Александр Буйнов отметил, что приветствует начало музыкальной карьеры Судзиловской, подчеркнув ее актерский профессионализм и умение точно воплощать различные образы. Он также заявил, что у женщины прекрасное чувство юмора и ему всегда приятно находиться с ней на мероприятиях. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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