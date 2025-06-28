Суд арестовал последователя блогера Алекса Лесли

Суд арестовал блогера Алекса Лесли
Последователь скандально известного пикап-блогер Алекса Лесли, Алексея Башина заключили под стражу. Об этом сообщает Тверской районный суд Москвы.
«Последователь блогера Алекса Лесли Алексей Башин заключен под стражу сроком на месяц 28 суток», — говорится в сообщении суда. Пресс-релиз опубликован в telegram-канале судов Москвы.
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