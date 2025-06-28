Иран открыл небо для авиарейсов
Иран открыл небо для внутренних и международных полетов. Информацию об открытии воздушного пространство сообщает правительство исламской республики. Ранее Иран был вынужден прекратить все полеты из-за ракетных ударов Израиля.
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