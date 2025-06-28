Актер из «Улиц разбитых фонарей» погиб в зоне СВО

Погиб актер Вадим Алферов в зоне проведения спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На СВО погиб актер из «Улиц разбитых фонарей»
На СВО погиб актер из «Улиц разбитых фонарей» Фото:

Актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» Вадим Алферов погиб в зоне проведения специальной военной операции. О его гибели с опозданием сообщил портал «Кино-Театр.Ру».

«23 декабря военкомат передал извещение „Пропал без вести 28.11.2024 в Суджанском районе, Курская область“. 7 мая 2025 года был опознан», — сообщил портал. Он был похоронен на Южном кладбище.

По информации ресурса, Алферов в октябре 2024 года подписал контракт и присоединился к мотострелковому полку, который был направлен для выполнения задач в Курской области. В воинском подразделении он получил позывной «Артист». 

Вадим Алферов родился 7 июля 1974 года в Комсомольске-на-Амуре. Он окончил Дальневосточную академию искусств в 1997 году, после чего работал в Санкт-Петербургском государственном детском драматическом театре «На Неве».

Наиболее известен зрителям по ролям в телесериалах «Русские амазонки», «Тайны следствия», «Литейный», «Морские дьяволы» и других проектах. Последний раз на экране он появился в 2024 году — в четвертом сезоне сериала «Первый отдел».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» Вадим Алферов погиб в зоне проведения специальной военной операции. О его гибели с опозданием сообщил портал «Кино-Театр.Ру». «23 декабря военкомат передал извещение „Пропал без вести 28.11.2024 в Суджанском районе, Курская область“. 7 мая 2025 года был опознан», — сообщил портал. Он был похоронен на Южном кладбище. По информации ресурса, Алферов в октябре 2024 года подписал контракт и присоединился к мотострелковому полку, который был направлен для выполнения задач в Курской области. В воинском подразделении он получил позывной «Артист».  Вадим Алферов родился 7 июля 1974 года в Комсомольске-на-Амуре. Он окончил Дальневосточную академию искусств в 1997 году, после чего работал в Санкт-Петербургском государственном детском драматическом театре «На Неве». Наиболее известен зрителям по ролям в телесериалах «Русские амазонки», «Тайны следствия», «Литейный», «Морские дьяволы» и других проектах. Последний раз на экране он появился в 2024 году — в четвертом сезоне сериала «Первый отдел».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...