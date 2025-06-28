Спецкомиссия взялась за расследование крушения самолета в Подмосковье

МАК расследует крушение Як-18Т в Подмосковье
© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия выяснит причины крушения самолета
Комиссия выяснит причины крушения самолета Фото:

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начнет расследование крушения легкомоторного самолета Як-18Т в Подмосковье. Об этом рассказали в Росавиации.

«Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет», — передает сообщение Росавиации ТАСС. Самолет потерпел крушение в районе деревни Паново. Расследование будет проводиться, чтобы выяснить причины катастрофы и предотвратить подобные инциденты в будущем, заключили в Росавиации.

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начнет расследование крушения легкомоторного самолета Як-18Т в Подмосковье. Об этом рассказали в Росавиации. «Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет», — передает сообщение Росавиации ТАСС. Самолет потерпел крушение в районе деревни Паново. Расследование будет проводиться, чтобы выяснить причины катастрофы и предотвратить подобные инциденты в будущем, заключили в Росавиации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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