Спецкомиссия взялась за расследование крушения самолета в Подмосковье

Комиссия выяснит причины крушения самолета
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начнет расследование крушения легкомоторного самолета Як-18Т в Подмосковье. Об этом рассказали в Росавиации.
«Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет», — передает сообщение Росавиации ТАСС. Самолет потерпел крушение в районе деревни Паново. Расследование будет проводиться, чтобы выяснить причины катастрофы и предотвратить подобные инциденты в будущем, заключили в Росавиации.
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