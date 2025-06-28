Звезда «Улиц разбитых фонарей» Алферов героически погиб на СВО: вспоминаем главные роли актера

Актер Вадим Алферов погиб в зоне проведения специальной военной операции. Он известен по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». О его гибели с опозданием сообщил портал «Кино-Театр.Ру». Кто такой Вадим Алферов — в материале URA.RU.
Биография Алферова
Вадим Алферов родился в 7 июля 1974 году в Комсомольске-на-Амуре. В 1997 году окончил Дальневосточный государственный институт искусств, после чего переехал в Санкт-Петербург. Работал в Детском драматическом театре «На Неве».
Карьера артиста
С 2004 года снимался в кино, наиболее известен по ролям в сериалах: «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Тайны следствия», «Литейный», «Морские дьяволы», «Русские амазонки». Последней работой стал четвертый сезон сериала «Первый отдел» (2024).
Одна из первых заметных ролей Алферова — эпизоды в легендарном сериале «Улицы разбитых фонарей». Хотя его персонаж не был центральным, участие в таком культовом проекте помогло ему закрепиться в мире кино.
В «Тайны следствия» Алферов исполнил роль оперативника. Его персонаж отличался жесткостью и харизмой. Также он появился в одном из сезонов сериала «Морские дьяволы». Его герой участвовал в опасных операциях, что соответствовало брутальному амплуа Алферова.
В сериале «Русские амазонки» он сыграл одного из мужчин-антагонистов в женском криминальном сериале. Сериал рассказывает о трех женщинах-летчицах, работающих в аэроклубе под Москвой. Последняя роль перед уходом на фронт — эпизодический, но важный персонаж в сериале «Первый отдел».
Служба и гибель
В октябре 2024 года Алферов подписал контракт с ВС РФ, получил позывной «Артист». Служил в мотострелковом полку (в /ч 95367) в составе Северной группировки войск. Позже, 28 ноября 2024 года, пропал без вести в Суджанском районе Курской области во время выполнения боевого задания. 7 мая 2025 года его тело было опознано.
Прощание
Прощальная церемония состоялась 19 мая 2025 года. В 11:00 отпевание прошло в храме Воскресения Христова, расположенном по адресу: Набережная Обводного канала, 116А. В 13:00 состоялось захоронение на Южном кладбище. В 15:00 в кафе «Лилия» на улице Благодатной, 47, был организован поминальный обед.
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