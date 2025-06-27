Россия ответила на претензии Азербайджана о массовых задержаниях в Екатеринбурге

МИД России прокомментировало претензии Азербайджана по поводу массовых задержаний в Екатеринбурге. Позицию России обозначила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Она отметила, что российские правоохранительные органы провели задержания и обыски по адресам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана. Приглашенный в МИД республики временный поверенный в делах России Петр Волоковых «заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов», — заявила Захарова РБК.
Поводом для реакции МИД Азербайджана стали массовые задержания и обыски, проведенные российскими силовиками 27 июня 2025 года в Екатеринбурге в рамках расследования убийства 2001 года. Тогда было задержано более 50 уроженцев Азербайджана, часть из которых, по данным Следственного комитета, признала вину.
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