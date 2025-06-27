27 июня 2025

Россия ответила на претензии Азербайджана о массовых задержаниях в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следственные мероприятия по уголовным делам продолжаются
Следственные мероприятия по уголовным делам продолжаются Фото:
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

МИД России прокомментировало претензии Азербайджана по поводу массовых задержаний в Екатеринбурге. Позицию России обозначила официальный представитель ведомства Мария Захарова. 

Она отметила, что российские правоохранительные органы провели задержания и обыски по адресам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана. Приглашенный в МИД республики временный поверенный в делах России Петр Волоковых «заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов», — заявила Захарова РБК.

Поводом для реакции МИД Азербайджана стали массовые задержания и обыски, проведенные российскими силовиками 27 июня 2025 года в Екатеринбурге в рамках расследования убийства 2001 года. Тогда было задержано более 50 уроженцев Азербайджана, часть из которых, по данным Следственного комитета, признала вину.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
МИД России прокомментировало претензии Азербайджана по поводу массовых задержаний в Екатеринбурге. Позицию России обозначила официальный представитель ведомства Мария Захарова.  Она отметила, что российские правоохранительные органы провели задержания и обыски по адресам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана. Приглашенный в МИД республики временный поверенный в делах России Петр Волоковых «заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов», — заявила Захарова РБК. Поводом для реакции МИД Азербайджана стали массовые задержания и обыски, проведенные российскими силовиками 27 июня 2025 года в Екатеринбурге в рамках расследования убийства 2001 года. Тогда было задержано более 50 уроженцев Азербайджана, часть из которых, по данным Следственного комитета, признала вину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...