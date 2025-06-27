27 июня 2025

Российского дипломата вызвали в Азербайджан из-за задержаний в Екатеринбурге

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Это уже второе обращение МИД Азербайджана к России
Это уже второе обращение МИД Азербайджана к России Фото:
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Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Временный поверенный в делах России в Азербайджане Петр Волоковых был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана после массовых задержани граждан республики в Екатеринбурге. Об этом сообщается Обращение на официальном сайте ведомства.

"Временный поверенный по делам посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике был вызван в министерство иностранных дел Азербайджана. Российской стороне был выражен резкий протест в связи с рейдами 27 июня 2025 года сил безопасности России в квартирах наших соотечественников", — говорится в обращении. 

Ранее МИД Азербайджана уже обращался к российским властям с требованием провести тщательное расследование массовых задержаний граждан республики в Екатеринбурге, которые были связаны с расследованием убийства, совершенного еще в 2001 году. Накануне силовиками были задержаны более 50 уроженцев Азербайджана. По иформации Следственного комитета, некоторых из задержанных уже признали свою вину. 

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Временный поверенный в делах России в Азербайджане Петр Волоковых был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана после массовых задержани граждан республики в Екатеринбурге. Об этом сообщается Обращение на официальном сайте ведомства. "Временный поверенный по делам посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике был вызван в министерство иностранных дел Азербайджана. Российской стороне был выражен резкий протест в связи с рейдами 27 июня 2025 года сил безопасности России в квартирах наших соотечественников", — говорится в обращении.  Ранее МИД Азербайджана уже обращался к российским властям с требованием провести тщательное расследование массовых задержаний граждан республики в Екатеринбурге, которые были связаны с расследованием убийства, совершенного еще в 2001 году. Накануне силовиками были задержаны более 50 уроженцев Азербайджана. По иформации Следственного комитета, некоторых из задержанных уже признали свою вину. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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