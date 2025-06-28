28 июня 2025

Чемпионат России по мотокроссу остановлен после гибели спортсмена в Свердловской области

В Ирбите остановлен чемпионат России по мотокроссу из-за гибели спортсмена
© Служба новостей «URA.RU»
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Кобуз и Пупышев стали чемпионами по мотокроссу во второй раз в 2024 году
Кобуз и Пупышев стали чемпионами по мотокроссу во второй раз в 2024 году Фото:

В Ирбите экстренно остановлен этап чемпионата России по мотокроссу с колясками из-за гибели спортсмена Руслана Козуба во время соревнований. Его напарник, Александр Пупышев, был экстренно госпитализирован, сообщает Федерация мотоциклетного спорта (ФМС) России. 

«Второй участник инцидента, Александр Пупышев (экипаж № 335), был экстренно госпитализирован в Центральную городскую больницу Ирбита. Мы пристально следим за его состоянием и молимся за его скорейшее и полное выздоровление. Федерация оказывает всю необходимую поддержку для обеспечения Александра лучшей медицинской помощью. В связи с произошедшим соревнования в Ирбите были немедленно остановлены", — говорится в обращении президента федерации Александра Джеуса.

ФМС России оказывает поддержку пострадавшему спортсмену и его семье, следит за состоянием его здоровья и обеспечивает необходимую медицинскую помощь. Расследование произошедшего проходит в сотрудничестве с правоохранительными органами.

Трагедия произошла во время квалификационного заезда в после столкновения экипажей №74 и №335 (экипаж Кобуза и Пупышева). Несмотря на оперативную помощь медиков, спасти Козуба не удалось. Александр Джеус выразил соболезнования родным и близким погибшего спортсмена и подчеркнул, что федерация сделает все возможное для поддержки семей Руслана Козуба и Александра Пупышева.

Руслан Кобуз и Александр Пупышев стали чемпионами России в главном классе по мотокроссу с колясками в 2024 году. За пять этапов прошлогоднего чемпионата напарники получили 211 очков и завоевали второй титул спустя пять лет. Оба являются мастерами спорта.

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В Ирбите экстренно остановлен этап чемпионата России по мотокроссу с колясками из-за гибели спортсмена Руслана Козуба во время соревнований. Его напарник, Александр Пупышев, был экстренно госпитализирован, сообщает Федерация мотоциклетного спорта (ФМС) России.  «Второй участник инцидента, Александр Пупышев (экипаж № 335), был экстренно госпитализирован в Центральную городскую больницу Ирбита. Мы пристально следим за его состоянием и молимся за его скорейшее и полное выздоровление. Федерация оказывает всю необходимую поддержку для обеспечения Александра лучшей медицинской помощью. В связи с произошедшим соревнования в Ирбите были немедленно остановлены", — говорится в обращении президента федерации Александра Джеуса. ФМС России оказывает поддержку пострадавшему спортсмену и его семье, следит за состоянием его здоровья и обеспечивает необходимую медицинскую помощь. Расследование произошедшего проходит в сотрудничестве с правоохранительными органами. Трагедия произошла во время квалификационного заезда в после столкновения экипажей №74 и №335 (экипаж Кобуза и Пупышева). Несмотря на оперативную помощь медиков, спасти Козуба не удалось. Александр Джеус выразил соболезнования родным и близким погибшего спортсмена и подчеркнул, что федерация сделает все возможное для поддержки семей Руслана Козуба и Александра Пупышева. Руслан Кобуз и Александр Пупышев стали чемпионами России в главном классе по мотокроссу с колясками в 2024 году. За пять этапов прошлогоднего чемпионата напарники получили 211 очков и завоевали второй титул спустя пять лет. Оба являются мастерами спорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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