В центре Екатеринбурга молодого человека ударили ножом в шею, напавшего избили

В центре Екатеринбурга на улице Вайнера утром 28 июня молодой человек получил ножевое ранение в шею. После нападения друзья подозреваемого пытались увести его с места происшествия, сообщают очевидцы.
«Уходим быстрее, они тебя убьют за это», — передает слова уходивших telegram-канал «Свет Екатеринбург». Сразу после того, как молодые люди ушли, около 30 человек погнались за нападавшим и избили его.
Медики оперативно прибыли на место и оказали первую помощь раненому в автомобиле скорой помощи. По предварительным данным, пострадавший изображен на первой опубликованной фотографии с места событий.
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