28 июня 2025
27 июня 2025

В центре Екатеринбурга молодого человека ударили ножом в шею, напавшего избили

© Служба новостей «URA.RU»
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На улицу Вайнера позже прибыла скорая для помощи пострадавшему
На улицу Вайнера позже прибыла скорая для помощи пострадавшему Фото:

В центре Екатеринбурга на улице Вайнера утром 28 июня молодой человек получил ножевое ранение в шею. После нападения друзья подозреваемого пытались увести его с места происшествия, сообщают очевидцы.

«Уходим быстрее, они тебя убьют за это», — передает слова уходивших telegram-канал «Свет Екатеринбург». Сразу после того, как молодые люди ушли, около 30 человек погнались за нападавшим и избили его.

Медики оперативно прибыли на место и оказали первую помощь раненому в автомобиле скорой помощи. По предварительным данным, пострадавший изображен на первой опубликованной фотографии с места событий.

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В центре Екатеринбурга на улице Вайнера утром 28 июня молодой человек получил ножевое ранение в шею. После нападения друзья подозреваемого пытались увести его с места происшествия, сообщают очевидцы. «Уходим быстрее, они тебя убьют за это», — передает слова уходивших telegram-канал «Свет Екатеринбург». Сразу после того, как молодые люди ушли, около 30 человек погнались за нападавшим и избили его. Медики оперативно прибыли на место и оказали первую помощь раненому в автомобиле скорой помощи. По предварительным данным, пострадавший изображен на первой опубликованной фотографии с места событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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