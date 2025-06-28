28 июня 2025
27 июня 2025

В ЯНАО от укуса змеи умер домашний пес

© Служба новостей «URA.RU»
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До летального исхода пес дошел всего за два часа
До летального исхода пес дошел всего за два часа Фото:

Житель Ноябрьска (ЯНАО) пожаловался на змей, ползающих в городе. По его словам, одна из таких укусила его пса, в результате чего он погиб.

«Вчера скончался мой пес. Диагноз остановка сердца из-за фатальной интоксикации, укус змеи», написал ноябрянин в telegram-канале «NSK».

По его словам, до летального исхода пес дошел всего за два часа, скончавшись в реанимации. Змея его укусила в 8-ом микрорайоне около газовой заправки.

URA.RU направило запрос в природнадзор ЯНАО. Ответ ожидается.

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Житель Ноябрьска (ЯНАО) пожаловался на змей, ползающих в городе. По его словам, одна из таких укусила его пса, в результате чего он погиб. «Вчера скончался мой пес. Диагноз остановка сердца из-за фатальной интоксикации, укус змеи», написал ноябрянин в telegram-канале «NSK». По его словам, до летального исхода пес дошел всего за два часа, скончавшись в реанимации. Змея его укусила в 8-ом микрорайоне около газовой заправки. URA.RU направило запрос в природнадзор ЯНАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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