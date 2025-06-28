В ЯНАО от укуса змеи умер домашний пес

До летального исхода пес дошел всего за два часа
Житель Ноябрьска (ЯНАО) пожаловался на змей, ползающих в городе. По его словам, одна из таких укусила его пса, в результате чего он погиб.
«Вчера скончался мой пес. Диагноз остановка сердца из-за фатальной интоксикации, укус змеи», написал ноябрянин в telegram-канале «NSK».
По его словам, до летального исхода пес дошел всего за два часа, скончавшись в реанимации. Змея его укусила в 8-ом микрорайоне около газовой заправки.
URA.RU направило запрос в природнадзор ЯНАО. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!