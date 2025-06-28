28 июня 2025

В Пермском крае прокуроры помогли получить соцвыплаты более 300 врачам

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура отстояла права более 300 медицинских работников
Прокуратура отстояла права более 300 медицинских работников Фото:

Пермской прокуратуре удалось восстановить права свыше 300 сотрудников медицинского учреждения на получение специальных социальных выплат. Сейчас необходимые выплаты производятся этим работникам в соответствии с установленными правилами, сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры Пермского края.

«Установлено, что ГБУЗ ПК „Кунгурская больница“ имеет признаки центральной районной больницы, однако дополнительные выплаты, причитающиеся в данном случае медицинским работникам, сотрудники круглосуточного стационара не получали. Благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены права более 300 медицинских работников», — сказано в сообщении ведомства.

После обращения прокурора в суд с иском о признании права медицинских работников на выплаты. Суд удовлетворил требования. 

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Пермской прокуратуре удалось восстановить права свыше 300 сотрудников медицинского учреждения на получение специальных социальных выплат. Сейчас необходимые выплаты производятся этим работникам в соответствии с установленными правилами, сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры Пермского края. «Установлено, что ГБУЗ ПК „Кунгурская больница“ имеет признаки центральной районной больницы, однако дополнительные выплаты, причитающиеся в данном случае медицинским работникам, сотрудники круглосуточного стационара не получали. Благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены права более 300 медицинских работников», — сказано в сообщении ведомства. После обращения прокурора в суд с иском о признании права медицинских работников на выплаты. Суд удовлетворил требования. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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