28 июня 2025
27 июня 2025

Где можно найти высокооплачиваемую подработку, рассказали челябинским пенсионерам

В Челябинской области пенсионеры могут зарабатывать в торговле и доставке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чаще всего челябинцев пенсионного возраста принимают в сфере торговли
Чаще всего челябинцев пенсионного возраста принимают в сфере торговли Фото:

В Челябинской области пенсионерам рассказали, где можно найти высокооплачиваемую подработку. Среди наиболее популярных сфер — клининг, доставка, торговля и услуги. По этим направлениям занятости работодатели готовы предложить гибкий график и адаптированные условия. Соответствующая информация представлена в исследовании сервиса «Авито».

«В Челябинске одной из популярных вакансий стала должность работника торгового зала в крупной сети. Соискателям предлагают гибкий сменный график, еженедельные выплаты, униформу и обучение, а также дополнительные премии», — отмечается в исследовании.

В Миассе доступна работа курьером — соискатель может выбрать пеший маршрут, велосипед или автомобиль, также комфортно формируя график. Выплаты осуществляются каждую неделю, а все чаевые остаются у сотрудника. Для оформления достаточно иметь смартфон на Android и статус самозанятого.

По данным «Авито», за весну 2025 года число предложений гибкой занятости для граждан пенсионного возраста выросло на 35%. При этом средний уровень оплаты труда при гибком или частичном графике на территории страны достиг 66 394 рублей в месяц.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске отмечается высокий спрос на работников без опыта в таких сферах, как логистика, розничная торговля, производство и общественное питание. В июне 2025 года одними из самых высокооплачиваемых вакансий без опыта стали водители-экспедиторы, курьеры, монтажники, комплектовщики.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области пенсионерам рассказали, где можно найти высокооплачиваемую подработку. Среди наиболее популярных сфер — клининг, доставка, торговля и услуги. По этим направлениям занятости работодатели готовы предложить гибкий график и адаптированные условия. Соответствующая информация представлена в исследовании сервиса «Авито». «В Челябинске одной из популярных вакансий стала должность работника торгового зала в крупной сети. Соискателям предлагают гибкий сменный график, еженедельные выплаты, униформу и обучение, а также дополнительные премии», — отмечается в исследовании. В Миассе доступна работа курьером — соискатель может выбрать пеший маршрут, велосипед или автомобиль, также комфортно формируя график. Выплаты осуществляются каждую неделю, а все чаевые остаются у сотрудника. Для оформления достаточно иметь смартфон на Android и статус самозанятого. По данным «Авито», за весну 2025 года число предложений гибкой занятости для граждан пенсионного возраста выросло на 35%. При этом средний уровень оплаты труда при гибком или частичном графике на территории страны достиг 66 394 рублей в месяц. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске отмечается высокий спрос на работников без опыта в таких сферах, как логистика, розничная торговля, производство и общественное питание. В июне 2025 года одними из самых высокооплачиваемых вакансий без опыта стали водители-экспедиторы, курьеры, монтажники, комплектовщики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...