Где можно найти высокооплачиваемую подработку, рассказали челябинским пенсионерам

В Челябинской области пенсионерам рассказали, где можно найти высокооплачиваемую подработку. Среди наиболее популярных сфер — клининг, доставка, торговля и услуги. По этим направлениям занятости работодатели готовы предложить гибкий график и адаптированные условия. Соответствующая информация представлена в исследовании сервиса «Авито».
«В Челябинске одной из популярных вакансий стала должность работника торгового зала в крупной сети. Соискателям предлагают гибкий сменный график, еженедельные выплаты, униформу и обучение, а также дополнительные премии», — отмечается в исследовании.
В Миассе доступна работа курьером — соискатель может выбрать пеший маршрут, велосипед или автомобиль, также комфортно формируя график. Выплаты осуществляются каждую неделю, а все чаевые остаются у сотрудника. Для оформления достаточно иметь смартфон на Android и статус самозанятого.
По данным «Авито», за весну 2025 года число предложений гибкой занятости для граждан пенсионного возраста выросло на 35%. При этом средний уровень оплаты труда при гибком или частичном графике на территории страны достиг 66 394 рублей в месяц.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске отмечается высокий спрос на работников без опыта в таких сферах, как логистика, розничная торговля, производство и общественное питание. В июне 2025 года одними из самых высокооплачиваемых вакансий без опыта стали водители-экспедиторы, курьеры, монтажники, комплектовщики.
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