MWM: поставки Abrams на Украину не изменят судьбы ВСУ на поле боя

Американские танки Abrams, которые Австралия передаст Украине, вряд ли повлияют на ход боевых действий из-за их изношенности и низкой боеготовности. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.
«В отличие от новых танков Abrams, ранее переданных Соединенными Штатами, 49 дополнительных танков из Австралии уже прослужили десятилетия и сильно изношены. Это, как считается, значительно снижает их боеготовность и увеличивает требования к техническому обслуживанию», — отмечается в публикации.
Отмечается, что конструктивные особенности танков Abrams затрудняют их применение в современных условиях. Слабозащищенная крыша делает эти машины уязвимыми для атак с применением беспилотников, которые широко используются в текущем конфликте на Украине.
Ранее стало известно, что российские военные уничтожили 26 американских танков Abrams, в результате чего в распоряжении украинских вооруженных сил осталось только пять из 31 машины, поставленной США. Первый танк данного типа был выведен из строя военнослужащими группировки «Центр» 26 февраля 2024 года вблизи Авдеевки.
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