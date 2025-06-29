Ювелир Патриарха завещал свои работы уральскому байкеру-меценату

Валерий Игнаткин, известный уральский художник-ювелир, ушедший из жизни весной 2025 года, завещал передать архив своих работ общественному деятелю и меценату Станиславу Баженову, который поддерживал мастера при жизни.
Речь идет об уникальных дружеских шаржах которые художник делал на артистов Уральского государственного академического русского народного хора во время многочисленных зарубежных гастролей, а также эскизах концертных костюмов прославленного коллектива, созданных Валерием Игнаткиным в 1970-80-х годах и воплощенных на сцене. Баженов на протяжении нескольких лет оказывал художнику помощь в организации экспозиций, выставок православного искусства и поддерживал встречи ветеранов Уральского хора.
«Такое художественное собрание имеет определенную культурную ценность, хорошо, что оно не попало в какой-нибудь нафталиновый музей, а перешло в руки человека, способного все это сохранить и представить людям», — сказали соратники Игнаткина из Российского союза художников, где он возглавлял православную секцию.
Художник свою жизнь целиком посвятил искусству: дружил и выступал на сцене вместе с Александром Малининым, трудился над сохранением истории и соблюдением традиций в изготовлении русских народных костюмов, занимался ювелирным ремеслом. Несколько предметов православного облачения его авторства хранились у Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
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