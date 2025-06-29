Во Владивостоке объяснили массовую эвакуацию из гипермаркета. Видео

Гипермаркет во Владивостоке подтвердил утечку газа
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Владельцы гипермаркета подтвердили утечку газа на объекте, сейчас правоохранители проводят проверку
Владельцы гипермаркета подтвердили утечку газа на объекте, сейчас правоохранители проводят проверку Фото:

Во Владивостоке произошла утечка газа в гипермаркете «Реми». Информацию об этом подтвердили в PR-службе владельца объекта — группе компаний (ГК) «Реми». На данный момент гипермаркет закрыт, а прокуратура Приморского края проводит проверку по факту произошедшего. 

«Утечка газа неизвестного происхождения в гипермаркете „Реми“ произошла ориентировочно в 12:35. Персонал оперативно вызвал экстренные службы и инициировал эвакуацию посетителей», — заявили в компании. Информацию передает telegram-канал «NEWS.VL — Владивосток и Приморье». 

Пока неизвестно, когда гипермаркет снова откроется. Сейчас прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента, на месте работают уполномоченные органы и пожарные. Кроме того, врачи помогают работникам объекта, которые в момент утечки газа находились внутри, передает telegram-канал прокуратуры Приморского края. 

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Во Владивостоке произошла утечка газа в гипермаркете «Реми». Информацию об этом подтвердили в PR-службе владельца объекта — группе компаний (ГК) «Реми». На данный момент гипермаркет закрыт, а прокуратура Приморского края проводит проверку по факту произошедшего.  «Утечка газа неизвестного происхождения в гипермаркете „Реми“ произошла ориентировочно в 12:35. Персонал оперативно вызвал экстренные службы и инициировал эвакуацию посетителей», — заявили в компании. Информацию передает telegram-канал «NEWS.VL — Владивосток и Приморье».  Пока неизвестно, когда гипермаркет снова откроется. Сейчас прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента, на месте работают уполномоченные органы и пожарные. Кроме того, врачи помогают работникам объекта, которые в момент утечки газа находились внутри, передает telegram-канал прокуратуры Приморского края. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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