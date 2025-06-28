Венесуэльский дзюдоист Хулио Игнасио Брет Салас впервые выступил на турнире Russian Judo Tour, который проходит в Челябинске. Спортсмен признался в любви к Челябинску и сравнил его с Москвой. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Челябинской области.
«В Челябинске я в первый раз — очень красивый город, я сразу полюбил его. После Москвы для меня это самый красивый город в России. Очень крутая организация. Поддержка с трибун ощущается на татами, дети просят автографы и фото, это очень помогает двигаться вперед!» — прокомментировал Хулио Игнасио.
Спортсмен отметил, что в Венесуэле у него очень хорошая команда по дзюдо, которая является лучшей на континенте. При этом Хулио Игнасио признался, что соперники попались сильные и бороться ему было нелегко, но он надеется, что в следующий раз выступит лучше.
Russian Judo Tour проводится в Челябинске на протяжении нескольких дней. Турнир собрал представителей разных стран и стал одной из крупнейших спортивных площадок региона этим летом. Во время турнира зрители активно болеют за участников, а юные поклонники берут автографы у именитых дзюдоистов.
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