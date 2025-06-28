28 июня 2025
27 июня 2025

На турнире Russian Judo Tour венесуэльский дзюдоист сравнил Челябинск с Москвой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Южноамериканский спортсмен отметил высокий уровень организации турнира
Южноамериканский спортсмен отметил высокий уровень организации турнира Фото:

Венесуэльский дзюдоист Хулио Игнасио Брет Салас впервые выступил на турнире Russian Judo Tour, который проходит в Челябинске. Спортсмен признался в любви к Челябинску и сравнил его с Москвой. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Челябинской области. 

«В Челябинске я в первый раз — очень красивый город, я сразу полюбил его. После Москвы для меня это самый красивый город в России. Очень крутая организация. Поддержка с трибун ощущается на татами, дети просят автографы и фото, это очень помогает двигаться вперед!» — прокомментировал Хулио Игнасио.

Спортсмен отметил, что в Венесуэле у него очень хорошая команда по дзюдо, которая является лучшей на континенте. При этом Хулио Игнасио признался, что соперники попались сильные и бороться ему было нелегко, но он надеется, что в следующий раз выступит лучше.

Russian Judo Tour проводится в Челябинске на протяжении нескольких дней. Турнир собрал представителей разных стран и стал одной из крупнейших спортивных площадок региона этим летом. Во время турнира зрители активно болеют за участников, а юные поклонники берут автографы у именитых дзюдоистов. 

Спортсмен признался в любви Челябинску
Спортсмен признался в любви Челябинску
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Венесуэльский дзюдоист Хулио Игнасио Брет Салас впервые выступил на турнире Russian Judo Tour, который проходит в Челябинске. Спортсмен признался в любви к Челябинску и сравнил его с Москвой. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Челябинской области.  «В Челябинске я в первый раз — очень красивый город, я сразу полюбил его. После Москвы для меня это самый красивый город в России. Очень крутая организация. Поддержка с трибун ощущается на татами, дети просят автографы и фото, это очень помогает двигаться вперед!» — прокомментировал Хулио Игнасио. Спортсмен отметил, что в Венесуэле у него очень хорошая команда по дзюдо, которая является лучшей на континенте. При этом Хулио Игнасио признался, что соперники попались сильные и бороться ему было нелегко, но он надеется, что в следующий раз выступит лучше. Russian Judo Tour проводится в Челябинске на протяжении нескольких дней. Турнир собрал представителей разных стран и стал одной из крупнейших спортивных площадок региона этим летом. Во время турнира зрители активно болеют за участников, а юные поклонники берут автографы у именитых дзюдоистов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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