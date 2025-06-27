Дзюдоисты из 16 стран мира приехали в Челябинск на Russian Judo Tour

В Челябинске проходит международный этап серии Russian Judo Tour, участие в котором примут спортсмены из 16 государств. Данную информацию предоставили представители оргкомитета турнира.
"В турнире примут участие более 300 сильнейших спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана, Индии, Сербии, Израиля, Казахстана, Узбекистана, Румынии, Китая, Анголы, Венесуэлы, Молдовы, Туркменистана и Монголии. Самой многочисленной командой гостей стала сборная Казахстана — 40 участников, — сообщили ТАСС в оргкомитете.
Соревнования будут проходить на протяжении двух дней на татами арены «Трактор». 28 июня запланирована торжественная церемония открытия, после которой определятся победители среди мужчин в весовых категориях до 60, 66 и 73 килограммов, а также среди женщин — в категориях до 63, 70 и 78 килограммов. В воскресенье состоятся поединки среди мужчин в весах до 81, 90, 100 и более 100 килограммов, а также среди женщин — в категориях до 48, 52 и 57 килограммов.
Олимпийский чемпион Игр-2012 Мансур Исаев посетит Челябинск в рамках проекта «Выбор сильных», представленного на Петербургском международном экономическом форуме. В ходе визита спортсмен проведет мастер-классы и организует показательные выступления.
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