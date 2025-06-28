28 июня 2025

Ребенка сбили на пешеходном переходе в Перми. Видео

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На месте аварии первой оказалась бригада скорой
На месте аварии первой оказалась бригада скорой Фото:

В Перми на улице Спешилова возле торгового центра автомобиль сбил молодого человека на пешеходном переходе. Очевидцы утверждают, что пострадал ребенок.

«В Перми сбили ребенка. На месте происшествия уже работают медики», — со ссылкой на своих подписчиков передает telegram-канал «Пермь с огоньком».

Судя по времени публикации, дорожный инцидент произошел вечером 28 июня. Редакция URA.RU запросила комментарий о ДТП в ГУ МВД России по Пермскому краю.

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В Перми на улице Спешилова возле торгового центра автомобиль сбил молодого человека на пешеходном переходе. Очевидцы утверждают, что пострадал ребенок. «В Перми сбили ребенка. На месте происшествия уже работают медики», — со ссылкой на своих подписчиков передает telegram-канал «Пермь с огоньком». Судя по времени публикации, дорожный инцидент произошел вечером 28 июня. Редакция URA.RU запросила комментарий о ДТП в ГУ МВД России по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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