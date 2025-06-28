На месте аварии первой оказалась бригада скорой
В Перми на улице Спешилова возле торгового центра автомобиль сбил молодого человека на пешеходном переходе. Очевидцы утверждают, что пострадал ребенок.
«В Перми сбили ребенка. На месте происшествия уже работают медики», — со ссылкой на своих подписчиков передает telegram-канал «Пермь с огоньком».
Судя по времени публикации, дорожный инцидент произошел вечером 28 июня. Редакция URA.RU запросила комментарий о ДТП в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!