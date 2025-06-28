28 июня 2025
27 июня 2025

Жители города ХМАО установили рекорд. Видео

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В Урае одновременно в интеллектуальные настольные игры играло 226 человек
В Урае одновременно в интеллектуальные настольные игры играло 226 человек Фото:

В Урае (ХМАО) 29 июня установлен рекорд России. Здесь для одновременного участия в настольных играх в одной локации собралось 226 спортсменов. О знаменательном событии власти города сообщили в соцсети.

«Рекорд установлен! 226 человек, одновременно играющих в парные настольные игры», — поделилась мэрия города в telegram-канале.

Достижение урайцев занесено в Книгу рекордов России. Участники состязались в игре в шахматы, шашки, нарды и крестики-нолики. В настоящее время в городе проходит турнир по этим видам игр на призы главы города.

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В Урае (ХМАО) 29 июня установлен рекорд России. Здесь для одновременного участия в настольных играх в одной локации собралось 226 спортсменов. О знаменательном событии власти города сообщили в соцсети. «Рекорд установлен! 226 человек, одновременно играющих в парные настольные игры», — поделилась мэрия города в telegram-канале. Достижение урайцев занесено в Книгу рекордов России. Участники состязались в игре в шахматы, шашки, нарды и крестики-нолики. В настоящее время в городе проходит турнир по этим видам игр на призы главы города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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