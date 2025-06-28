В Урае одновременно в интеллектуальные настольные игры играло 226 человек
В Урае (ХМАО) 29 июня установлен рекорд России. Здесь для одновременного участия в настольных играх в одной локации собралось 226 спортсменов. О знаменательном событии власти города сообщили в соцсети.
«Рекорд установлен! 226 человек, одновременно играющих в парные настольные игры», — поделилась мэрия города в telegram-канале.
Достижение урайцев занесено в Книгу рекордов России. Участники состязались в игре в шахматы, шашки, нарды и крестики-нолики. В настоящее время в городе проходит турнир по этим видам игр на призы главы города.
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