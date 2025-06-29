ВСУ атаковали Брянскую область, есть пострадавшие

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Богомаз заявил, что одну из женщин, пострадавших из-за атаки дрона, увезли в больницу
Богомаз заявил, что одну из женщин, пострадавших из-за атаки дрона, увезли в больницу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Брянске из-за атаки беспилотников ВСУ пострадали двое мирных жительниц. Одной из пострадавших врачи оказали помощь на месте, а вторую увезли в больницу, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 

«Укронацисты с помощью БПЛА атаковали город Брянск. В результате варварского удара, к сожалению, ранены двое мирных жителей», — написал Богомаз в telegram-канале. Он пожелал раненым скорейшего выздоровления и отметил, что им окажут как медицинскую, так и материальную помощь.

Сейчас на месте падения обломков работают оперативники и экстренные службы. Предварительно, из-за удара дрона частичные повреждения получили фасады и окна в двух многоквартирных домах и нескольких автомобилях. После завершения работ по устранению последствий специальная комиссия будет оценивать причиненный ущерб. 

Ранее Минобороны РФ в своей сводке указывало, что за прошедшую ночь над страной сбили три дрона армии Украины. В частности, по одному над Ростовской и Курской областями, а также над Крымом. 

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В Брянске из-за атаки беспилотников ВСУ пострадали двое мирных жительниц. Одной из пострадавших врачи оказали помощь на месте, а вторую увезли в больницу, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.  «Укронацисты с помощью БПЛА атаковали город Брянск. В результате варварского удара, к сожалению, ранены двое мирных жителей», — написал Богомаз в telegram-канале. Он пожелал раненым скорейшего выздоровления и отметил, что им окажут как медицинскую, так и материальную помощь. Сейчас на месте падения обломков работают оперативники и экстренные службы. Предварительно, из-за удара дрона частичные повреждения получили фасады и окна в двух многоквартирных домах и нескольких автомобилях. После завершения работ по устранению последствий специальная комиссия будет оценивать причиненный ущерб.  Ранее Минобороны РФ в своей сводке указывало, что за прошедшую ночь над страной сбили три дрона армии Украины. В частности, по одному над Ростовской и Курской областями, а также над Крымом. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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