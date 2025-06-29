ВСУ атаковали Брянскую область, есть пострадавшие

В Брянске из-за атаки беспилотников ВСУ пострадали двое мирных жительниц. Одной из пострадавших врачи оказали помощь на месте, а вторую увезли в больницу, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Укронацисты с помощью БПЛА атаковали город Брянск. В результате варварского удара, к сожалению, ранены двое мирных жителей», — написал Богомаз в telegram-канале. Он пожелал раненым скорейшего выздоровления и отметил, что им окажут как медицинскую, так и материальную помощь.
Сейчас на месте падения обломков работают оперативники и экстренные службы. Предварительно, из-за удара дрона частичные повреждения получили фасады и окна в двух многоквартирных домах и нескольких автомобилях. После завершения работ по устранению последствий специальная комиссия будет оценивать причиненный ущерб.
Ранее Минобороны РФ в своей сводке указывало, что за прошедшую ночь над страной сбили три дрона армии Украины. В частности, по одному над Ростовской и Курской областями, а также над Крымом.
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