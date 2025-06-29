В ночь на 29 июня в нескольких областях Украины, включая Киевскую, Одесскую и Днепропетровскую, были зафиксированы мощные взрывы. Сообщается, что текущая атака ВС РФ может отличаться рекордным числом задействованных дронов «Герань».
При этом российская сторона неоднократно заявляла, что удары наносятся исключительно по объектам военного назначения, в том числе по центрам управления, связи и предприятиям оборонной промышленности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что ВС РФ не ведут огонь по жилым зданиям и объектам социальной инфраструктуры. Карта ударов российской армии по стратегическим объектам — в материале URA.RU.
Почти во всех регионах Украины прогремели взрывы
На фоне объявленной по всей Украине воздушной тревоги в ночь на 29 июня в ряде областей произошли мощные взрывы. Сообщения поступают из Кременчуга (Полтавская область), Львова, а также Киевской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областей, передает украинское издание «Общественное». Власти пока не прокомментировали причины и последствия происходящего.
Массированная атака крылатых ракет
С Черного моря через Херсонскую область были запущены крылатые ракеты «Калибр». Кроме того, ВС РФ выпустили ракеты Х-101 и «Кинжалы» с бомбардировщиков Ту-95 и МиГов, сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Рекордное количество «Гераней»
Украинские мониторинговые ресурсы сообщают, что в небе находится около 115 ударных БПЛА. По предварительным данным, текущая атака может побить рекорд по количеству задействованных беспилотников «Герань» — предыдущий максимум составил 479 БПЛА в начале июня, написал телеведущий Руслана Осташко в своем telegram-канале.
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