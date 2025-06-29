Минобороны: за ночь сбито три дрона ВСУ над регионами России

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За ночь средства ПВО ликвидировали над РФ три дрона армии Украины
За ночь средства ПВО ликвидировали над РФ три дрона армии Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 29 июня системы обороны российской армии сбили над тремя регионами страны по три беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в  заявлении ведомства. Уточняется, что дроны противника были ликвидированы в небе над Ростовской и Курской областями, а также над Крымским полуостровом. 

При этом ранее средства ПВО только за ночь сбили 31 беспилотник украинской армии, пишет «Национальная служба новостей». Тогда они пытались атаковать Крым, Краснодарский край, акватории Азовского и Черного морей, а также Брянскую, Смоленскую, Орловскую, Белгородскую и Калужскую области. Позже были обнаружены еще пять дронов, их успешно ликвидировали. 

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В ночь на 29 июня системы обороны российской армии сбили над тремя регионами страны по три беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в  заявлении ведомства. Уточняется, что дроны противника были ликвидированы в небе над Ростовской и Курской областями, а также над Крымским полуостровом.  При этом ранее средства ПВО только за ночь сбили 31 беспилотник украинской армии, пишет «Национальная служба новостей». Тогда они пытались атаковать Крым, Краснодарский край, акватории Азовского и Черного морей, а также Брянскую, Смоленскую, Орловскую, Белгородскую и Калужскую области. Позже были обнаружены еще пять дронов, их успешно ликвидировали. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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