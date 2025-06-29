Следователи собрали доказательства новых преступлений ВСУ в Курской области

Следователи зафиксировали доказательства новых преступлений ВСУ, совершенных в Курской области 9 июня 2025 года. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
«Зафиксированы доказательства очередного преступления, совершенного украинскими военнослужащими в Курской области», — передали слова Светланы Петренко в официальном telegram-канале СК России. Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела о теракте продолжается расследования по ракетному удару ВСУ по жилым домам в селе Сухиновка Глушковского района, из-за которого пострадала местная жительница.
По словам пострадавшей, возле дома от снарядов образовались воронки. Судмедэксперты определяют тяжесть причиненного ей вреда. Следователи устанавливают причастных к преступлению среду ВСУ.
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