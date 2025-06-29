Вучич заявил, что задержанные в Белграде не получат помилования

Участники столкновений с полицией во время протестов в Белграде 28 июня не получат помилования, так как протесты не могут быть сильнее государства. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.
«Прежде всего, самое важное, и как я уже предсказывал, это произошло. Сербия победила, потому что Сербию нельзя победить насилием, как этого хотели некоторые. Сербия не остановилась и никогда не остановится», — отметил Вучич, его слова приводит газета «Вечерние новости». Президент также заявил, что не намерен помиловать никого из задержанных.
Вучич назвал протесты «фиаско» и раскритиковал лозунги митингующих, назвав их «глупыми и жалкими» и противоречащими друг другу. «Как только вы услышите их заявления, вы поймете, что бы они сделали со страной, если бы пришли к власти», — добавил он. Президент подчеркнул, что участники беспорядков призывали к гражданским столкновениям и нападениям на полицию, и пообещал продолжить идентификацию виновных для дальнейших задержаний.
Новая волна протестов в Белграде началась вечером 28 июня после истечения срока ультиматума, выдвинутого активистами президенту Вучичу с требованием его отставки и назначения досрочных парламентских выборов. Поводом для недовольства стало обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года, унесшее жизни 16 человек. Мирная акция на площади Славия и у Пионерского парка переросла в столкновения с полицией, когда протестующие начали забрасывать силовиков камнями и другими предметами, сообщает телеканал 360.ru.
По данным МВД Сербии, в митингах участвовало около 36 тысяч человек, что, по словам Вучича, на 30% меньше, чем на протестах в декабре. В результате столкновений пострадали 48 полицейских, один из которых получил тяжелые травмы, включая перелом скулы и травму головы, предположительно от брошенного камня или плитки. По данным МВД, задержаны 77 человек, включая одного несовершеннолетнего.
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