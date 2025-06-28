28 июня 2025
27 июня 2025

Жителей ХМАО ждет аномальная жара

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура воздуха на 5 градусов превысит норму
Температура воздуха на 5 градусов превысит норму Фото:

На территории ХМАО 30 июня воздух прогреется до +29 градусов. В окружном Управлении МЧС сообщили, что данный показатель превышает норму на 5 градусов.

«В ХМАО температура воздуха ночью +13, +18 °С, днем +24, +29 °С, что на 5 °С выше нормы», — сообщается на сайте ведомства. Уточняется, что опасных погодных явлений не прогнозируется.

В ближайшие сутки на территории округа возможны кратковременные дожди и грозы. Сильные ветра не прогнозируются — ожидается северо-восточный, восточный ветер 7-12 м/с.

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На территории ХМАО 30 июня воздух прогреется до +29 градусов. В окружном Управлении МЧС сообщили, что данный показатель превышает норму на 5 градусов. «В ХМАО температура воздуха ночью +13, +18 °С, днем +24, +29 °С, что на 5 °С выше нормы», — сообщается на сайте ведомства. Уточняется, что опасных погодных явлений не прогнозируется. В ближайшие сутки на территории округа возможны кратковременные дожди и грозы. Сильные ветра не прогнозируются — ожидается северо-восточный, восточный ветер 7-12 м/с.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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