Жителей ХМАО ждет аномальная жара

Температура воздуха на 5 градусов превысит норму
На территории ХМАО 30 июня воздух прогреется до +29 градусов. В окружном Управлении МЧС сообщили, что данный показатель превышает норму на 5 градусов.
«В ХМАО температура воздуха ночью +13, +18 °С, днем +24, +29 °С, что на 5 °С выше нормы», — сообщается на сайте ведомства. Уточняется, что опасных погодных явлений не прогнозируется.
В ближайшие сутки на территории округа возможны кратковременные дожди и грозы. Сильные ветра не прогнозируются — ожидается северо-восточный, восточный ветер 7-12 м/с.
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