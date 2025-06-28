28 июня 2025

«Активность клещей невероятная»: в челябинском районе паразиты покусали 370 человек

В Катав-Ивановском районе от укусов клещей пострадало 76 детей
© Служба новостей «URA.RU»
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От укусов лесных вампиров пострадало 76 детей
От укусов лесных вампиров пострадало 76 детей Фото:

В Катав-Ивановском районе Челябинской области с апреля по июнь 2025 года зарегистрировано 370 случаев укусов клещей. Этот показатель в полтора раза превышает прошлогодние значения за аналогичный период. Об этом сообщила специалист Роспотребнадзора в районе Елена Волчкова.

«Активность клещей в этом году просто невероятная в Катав-Ивановском районе. С апреля по июнь 2025 года зарегистрировано 370 случаев укусов клещей, из них 76 — среди детей», — заявила Волчкова местной газете «Авангард». 

Специалист уточнила, что среди пострадавших двое были госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит. Еще трое — с подозрением на боррелиоз. Ведомство советует использовать репелленты и носить закрытую одежду, чтобы минимизировать риск укуса клещей.

Дачники Челябинска ранее пожаловались на небывалое нашествие клещей. В СНТ «Касарги» садовод за час собрал 200 членистоногих.

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В Катав-Ивановском районе Челябинской области с апреля по июнь 2025 года зарегистрировано 370 случаев укусов клещей. Этот показатель в полтора раза превышает прошлогодние значения за аналогичный период. Об этом сообщила специалист Роспотребнадзора в районе Елена Волчкова. «Активность клещей в этом году просто невероятная в Катав-Ивановском районе. С апреля по июнь 2025 года зарегистрировано 370 случаев укусов клещей, из них 76 — среди детей», — заявила Волчкова местной газете «Авангард».  Специалист уточнила, что среди пострадавших двое были госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит. Еще трое — с подозрением на боррелиоз. Ведомство советует использовать репелленты и носить закрытую одежду, чтобы минимизировать риск укуса клещей. Дачники Челябинска ранее пожаловались на небывалое нашествие клещей. В СНТ «Касарги» садовод за час собрал 200 членистоногих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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