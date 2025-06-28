Прокуратура проверяет массовое отравление в пермском клубе

Прокуратура Пермского края взяла на контроль ситуацию с массовым отравлением посетителей одного из развлекательных заведений Перми. Об этом сообщается в официальном telegram-канале надзорного ведомства.
«По предварительной информации, с 25 июня 2025 года в больницы города поступают обращения граждан с признаками пищевого отравления. Органами прокуратуры края взята на контроль ситуация с отравлением граждан в одном из развлекательных заведений города Перми», — рассказали в ведомстве.
В настоящее время специалисты устанавливают точные обстоятельства произошедшего, выясняют причины и условия, при которых произошло массовое отравление. Кроме того, прокуратура контролирует ход эпидемиологического расследования и ожидает его результатов.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми более 30 человек, среди которых выпускники школы №2 имени Татищева, их родители и учителя, пожаловались на признаки пищевого отравления после празднования выпускного вечера 25 июня в банкетном зале White Hall по улице Монастырской. Некоторые из них были вынуждены обратиться за медпомощью, в том числе вызывать неотложку и проходить лечение в инфекционном отделении.
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