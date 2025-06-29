29 июня 2025

Машина влетела в остановку, на которой стояли люди в Нижнем Новгороде. Видео

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Полиция устанавливает причины аварии
Полиция устанавливает причины аварии Фото:

Вечером 29 июня в Нижнем Новгороде иномарка вылетела на остановку с людьми. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие. Об этом рассказали представители полиции.

«На улице Бекетова около 21:50 автомобиль Honda столкнулся с машиной ZAZ. После этого Honda отбросило в остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди», — сообщается в telegram-канале «Полиция Нижегородской области».

Уточняется, что в аварии два человека погибли. Еще двое пострадали и с травмами доставлены в больницу, отметили в полиции. 

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Вечером 29 июня в Нижнем Новгороде иномарка вылетела на остановку с людьми. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие. Об этом рассказали представители полиции. «На улице Бекетова около 21:50 автомобиль Honda столкнулся с машиной ZAZ. После этого Honda отбросило в остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди», — сообщается в telegram-канале «Полиция Нижегородской области». Уточняется, что в аварии два человека погибли. Еще двое пострадали и с травмами доставлены в больницу, отметили в полиции. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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