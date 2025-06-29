29 июня 2025

Высокие цены на продукты вынудили Госдуму отреагировать

В ГД внесут проект о снижении НДС на продукты до 5%
© Служба новостей «URA.RU»
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НДС на ключевые продукты предлагают снизить до пяти процентов
НДС на ключевые продукты предлагают снизить до пяти процентов Фото:

Депутаты Государственной думы, представляющие партию «Справедливая Россия — За правду», намерены представить на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, предусматривающий уменьшение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на продовольственные товары с действующих 10% до 5%. Соответствующий документ оказался в распоряжении РИА Новости.

«Настоящим законопроектом предлагается снизить ставку налогообложения продовольственных товаров с 10 до 5%. Проектом предлагается сократить НДС, в том числе на такие продукты, как мясо, молоко, яйца, крупы, хлебобулочные изделия, продукты детского питания, овощи, фрукты и ягоды, а также морепродукты и так далее», — пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Законопроект, касающийся данного вопроса, планируется представить на рассмотрение Государственной думы в понедельник. Автор инициативы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что в России происходит «нездоровый рост цен».

Как ранее писало URA.RU, за неделю по 22 июня заметно выросли цены на морковь (16,7%), белый хлеб (16,8%), подсолнечное масло марки «Олейна» (13,4%). Россиянам пообещали рост реальных доходов по итогам 2025 года на 9-12% с учетом инфляции, пишет «Национальная Служба Новостей».

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Депутаты Государственной думы, представляющие партию «Справедливая Россия — За правду», намерены представить на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, предусматривающий уменьшение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на продовольственные товары с действующих 10% до 5%. Соответствующий документ оказался в распоряжении РИА Новости. «Настоящим законопроектом предлагается снизить ставку налогообложения продовольственных товаров с 10 до 5%. Проектом предлагается сократить НДС, в том числе на такие продукты, как мясо, молоко, яйца, крупы, хлебобулочные изделия, продукты детского питания, овощи, фрукты и ягоды, а также морепродукты и так далее», — пишет РИА Новости со ссылкой на документ. Законопроект, касающийся данного вопроса, планируется представить на рассмотрение Государственной думы в понедельник. Автор инициативы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что в России происходит «нездоровый рост цен». Как ранее писало URA.RU, за неделю по 22 июня заметно выросли цены на морковь (16,7%), белый хлеб (16,8%), подсолнечное масло марки «Олейна» (13,4%). Россиянам пообещали рост реальных доходов по итогам 2025 года на 9-12% с учетом инфляции, пишет «Национальная Служба Новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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