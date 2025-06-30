Госдума обсудит новые правила расчета оплаты услуг ЖКХ

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили изменить порядок начисления платы за коммунальные ресурсы, используемые для содержания общего имущества в многоквартирных домах, внеся поправки в ФЗ. Документ предполагает переход от расчета по нормативам к оплате по фактическому потреблению ресурсов, фиксируемому общедомовыми приборами учета (ОДПУ), начиная с каждого расчетного месяца.
«Представляется целесообразным пересмотреть <...> приоритетопределения стоимости коммунальных ресурсов на СОИ (содержание общего имущества). Стоимость коммунального ресурса, <...> при наличии ОДПУ должна определяться исключительно на основании показаний ОДПУ по итогам расчетного периода», — говорится в документе. Он имеется в распоряжении РИА Новости. Сейчас жильцы платят по нормативам, а перерасчет по показаниям счетчиков происходит только раз в год, что приводит к появлению кассовых разрывов у управляющих компаний.
По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, новый порядок позволит собственникам ежемесячно видеть реальный объем израсходованных ресурсов и оплачивать только фактическое потребление. По его словам, это даст жильцам и управляющим компаниям стимул экономить и бережно относиться к коммунальным ресурсам. Кроме того, управляющие организации смогут своевременно рассчитываться с поставщиками и направлять собранные средства непосредственно на ремонт и содержание дома, а не на покрытие долгов перед ресурсоснабжающими организациями. Законопроектом предусмотрен переходный период для постепенной адаптации к новым правилам начисления платы.
Ранее Госдума уже одобрила перенос крайнего срока оплаты коммунальных услуг с 10-го на 15-е число каждого месяца, чтобы дать гражданам больше времени на проверку квитанций и планирование бюджета. Новые инициативы в сфере ЖКХ, включая переход на оплату по фактическому потреблению ресурсов и изменения сроков платежей, направлены на повышение прозрачности расчетов и удобство для собственников жилья. Изменения вступят в силу с марта 2026 года, что позволит гражданам адаптироваться к новым правилам.
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