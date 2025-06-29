В Кольцово 30 июня массово задерживаются рейсы египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines. Самолеты в Шарм-эль-Шейх вылетят позже более чем на шесть часов, следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.
Рейс UJ-722 в курортный город должен был вылететь в 05:20 по уральскому времени и прилететь в 08:20 по местному времени. Сейчас вылет борта из Екатеринбурга намечен на 12:20.
Также задерживается рейс UJ-722D в Шарм-эль-Шейх с пересадкой в турецком городе Трабзон. Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 07:35, остановиться в Трабзоне в 08:35 и долететь до египетского курорта в 11:00 по местному времени. Сейчас же время вылета борта из Кольцово перенесен на 12:55 по уральскому времени.
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