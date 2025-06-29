29 июня 2025
28 июня 2025

В Кольцово массово задерживаются самолеты египетской авиакомпании. Скрин

В Кольцово массово задерживаются вылеты египетской авиакомпании в Шарм-эль-Шейх
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перенесены два рейса, один из них с пересадкой
Перенесены два рейса, один из них с пересадкой Фото:

В Кольцово 30 июня массово задерживаются рейсы египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines. Самолеты в Шарм-эль-Шейх вылетят позже более чем на шесть часов, следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.

Рейс UJ-722 в курортный город должен был вылететь в 05:20 по уральскому времени и прилететь в 08:20 по местному времени. Сейчас вылет борта из Екатеринбурга намечен на 12:20. 

Также задерживается рейс UJ-722D в Шарм-эль-Шейх с пересадкой в турецком городе Трабзон. Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 07:35, остановиться в Трабзоне в 08:35 и долететь до египетского курорта в 11:00 по местному времени. Сейчас же время вылета борта из Кольцово перенесен на 12:55 по уральскому времени.

Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
Фото:
Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кольцово 30 июня массово задерживаются рейсы египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines. Самолеты в Шарм-эль-Шейх вылетят позже более чем на шесть часов, следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани. Рейс UJ-722 в курортный город должен был вылететь в 05:20 по уральскому времени и прилететь в 08:20 по местному времени. Сейчас вылет борта из Екатеринбурга намечен на 12:20.  Также задерживается рейс UJ-722D в Шарм-эль-Шейх с пересадкой в турецком городе Трабзон. Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 07:35, остановиться в Трабзоне в 08:35 и долететь до египетского курорта в 11:00 по местному времени. Сейчас же время вылета борта из Кольцово перенесен на 12:55 по уральскому времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...