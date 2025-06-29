В Пермском крае суд оставил в силе право пользования жильем

В Пермском крае суд отказал в удовлетворении иска об исключении ответчика из договора социального найма жилого помещения. Истцы настаивали, что ответчик давно не проживает в квартире и утратил право на пользование ею, однако суд счел их аргументы недостаточными. Об этом сообщается на странице «Вконтакте» Чусовского городского суда.
«4 июня 2025 года Чусовской городской суд рассмотрел гражданское дело по иску А.О.С. и А.А.В. к А.И.А. и администрации муниципального округа. Истцы требовали исключить ответчика из договора социального найма жилья, утверждая, что он давно не проживает в квартире и не является членом их семьи», — говорится на странице суда.
Согласно материалам дела, А.И.А. был зарегистрирован в спорном жилье с рождения, но впоследствии переехал вместе с матерью, прекратив общение с истцами. После признания дома аварийным администрация заключила новый договор соцнайма, включив в него ответчика. Истцы настаивали, что у него не было препятствий для проживания в квартире, а потому он утратил право на нее.
Однако суд отказал в удовлетворении иска, указав, что право пользования жильем у ответчика возникло законно — как у несовершеннолетнего члена семьи нанимателя. Кроме того, его отсутствие в квартире носило вынужденный характер, а включение в новый договор соцнайма было согласовано. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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