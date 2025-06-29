Фудмолл в здании бывшего трамвайного депо в Перми начнут строить весной 2026 года

Строительство фудмолла в здании бывшего трамвайного депо на Разгуляе начнется весной 2026 года. Его открытие в Перми запланировано на декабрь 2027 года.
«Сейчас на территории бывшего депо на улице Пермская, 1 идут подготовительные работы. Помещения очищают от строительного мусора. В первую очередь будут проведены работы по реставрации и сохранению здания депо и его элементов, представляющих историческую ценность. Основные работы начнутся после получения положительного заключения государственной строительной экспертизы», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на руководителя ООО «Альянс» Ирину Никитенко.
ООО «Альянс» стало арендатором комплекса по итогам торгов в 2023 году. Согласно проекту, в здании появится двухэтажное многофункциональное пространство площадью более трех тысяч квадратных метров. В нем разместятся рестораны, кафе с летними террасами, торговые точки для фермеров, фудкорнеры, а также площадки для детских и общественных мероприятий.
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