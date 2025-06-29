29 июня 2025

Фудмолл в здании бывшего трамвайного депо в Перми начнут строить весной 2026 года

Фудмолл в здании бывшего депо на Разгуляе в Перми откроется в декабре 2027 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сейчас помещения бывшего депо очищают от строительного мусора
Сейчас помещения бывшего депо очищают от строительного мусора Фото:

Строительство фудмолла в здании бывшего трамвайного депо на Разгуляе начнется весной 2026 года. Его открытие в Перми запланировано на декабрь 2027 года. 

«Сейчас на территории бывшего депо на улице Пермская, 1 идут подготовительные работы. Помещения очищают от строительного мусора. В первую очередь будут проведены работы по реставрации и сохранению здания депо и его элементов, представляющих историческую ценность. Основные работы начнутся после получения положительного заключения государственной строительной экспертизы», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на руководителя ООО «Альянс» Ирину Никитенко.

ООО «Альянс» стало арендатором комплекса по итогам торгов в 2023 году. Согласно проекту, в здании появится двухэтажное многофункциональное пространство площадью более трех тысяч квадратных метров. В нем разместятся рестораны, кафе с летними террасами, торговые точки для фермеров, фудкорнеры, а также площадки для детских и общественных мероприятий. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Строительство фудмолла в здании бывшего трамвайного депо на Разгуляе начнется весной 2026 года. Его открытие в Перми запланировано на декабрь 2027 года.  «Сейчас на территории бывшего депо на улице Пермская, 1 идут подготовительные работы. Помещения очищают от строительного мусора. В первую очередь будут проведены работы по реставрации и сохранению здания депо и его элементов, представляющих историческую ценность. Основные работы начнутся после получения положительного заключения государственной строительной экспертизы», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на руководителя ООО «Альянс» Ирину Никитенко. ООО «Альянс» стало арендатором комплекса по итогам торгов в 2023 году. Согласно проекту, в здании появится двухэтажное многофункциональное пространство площадью более трех тысяч квадратных метров. В нем разместятся рестораны, кафе с летними террасами, торговые точки для фермеров, фудкорнеры, а также площадки для детских и общественных мероприятий. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...