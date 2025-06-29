29 июня 2025

Замглавы Челябинска Авдеев: разбитое зеркало на Кировке восстановят в ближайшие дни

В Челябинске восстановят поврежденное зеркало у скульптуры «Модницы»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеркало пострадало от рук вандалов около недели назад
Зеркало пострадало от рук вандалов около недели назад Фото:

Поврежденное зеркало у скульптуры «Модницы» на пешеходной улице Кировка в Челябинске заменят в ближайшее время. Заместитель главы по соцразвитию Сергей Авдеев на аппаратном совещании в мэрии сообщил, что новый элемент уже заказан, а правоохранительные органы занимаются поиском виновных в повреждении.

«Специалисты произвели все необходимые замеры, зеркало будет изготовлено и установлено. Параллельно мы изучаем появившиеся граффити, чтобы установить, связаны ли эти инциденты», — пояснил Авдеев, передает корреспондент URA.RU.

Авдеев также рассказал о других случаях вандализма в городе, в частности, о многократном спиливании дорожных ограждений. Как выяснилось, ограждения спиливал сотрудник одного из ресторанов. Мэр Челябинска Алексей Лошкин подчеркнул, что необходимо не только привлекать виновных к административной ответственности, но и взыскивать с них ущерб через суд. Он также отметил, что в городе участились случаи вандализма, включая переворачивание горшков с цветами.

«Ограждение и его установка стоит денег», — отметил глава города. В мэрии также уточнили, что городские камеры видеонаблюдения оснащены системой распознавания лиц, что должно помочь в поимке вандалов.

Ранее URA.RU сообщало, что вандалы повредили зеркало у одной из скульптур на Кировке. Как отметили в мэрии, стекло было разбито около недели назад. Скульптура олицетворяет представительницу города прошлых эпох. «Модница» выполнена в виде бронзовой фигуры женщины, которая красуется перед зеркалом. Композицию называют одной из самых популярных на Кировке.

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Поврежденное зеркало у скульптуры «Модницы» на пешеходной улице Кировка в Челябинске заменят в ближайшее время. Заместитель главы по соцразвитию Сергей Авдеев на аппаратном совещании в мэрии сообщил, что новый элемент уже заказан, а правоохранительные органы занимаются поиском виновных в повреждении. «Специалисты произвели все необходимые замеры, зеркало будет изготовлено и установлено. Параллельно мы изучаем появившиеся граффити, чтобы установить, связаны ли эти инциденты», — пояснил Авдеев, передает корреспондент URA.RU. Авдеев также рассказал о других случаях вандализма в городе, в частности, о многократном спиливании дорожных ограждений. Как выяснилось, ограждения спиливал сотрудник одного из ресторанов. Мэр Челябинска Алексей Лошкин подчеркнул, что необходимо не только привлекать виновных к административной ответственности, но и взыскивать с них ущерб через суд. Он также отметил, что в городе участились случаи вандализма, включая переворачивание горшков с цветами. «Ограждение и его установка стоит денег», — отметил глава города. В мэрии также уточнили, что городские камеры видеонаблюдения оснащены системой распознавания лиц, что должно помочь в поимке вандалов. Ранее URA.RU сообщало, что вандалы повредили зеркало у одной из скульптур на Кировке. Как отметили в мэрии, стекло было разбито около недели назад. Скульптура олицетворяет представительницу города прошлых эпох. «Модница» выполнена в виде бронзовой фигуры женщины, которая красуется перед зеркалом. Композицию называют одной из самых популярных на Кировке.
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