На Кировке разбили зеркало у скульптуры «Модница»

Вандалы в Челябинске повредили зеркало у одной из скульптур на пешеходной улице Кировка. Поврежденный элемент скульптуры заменят в ближайшие дни. Об этом сообщили в мэрии.
«Сотрудники Кировки обнаружили разбитое стекло неделю назад. Скорее всего, зеркало пострадало от рук вандалов. Сейчас заказано новое зеркало, и его заменят в ближайшие дни», — заявляют в мэрии Челябинска.
Чтобы выяснить обстоятельства происшествия, сотрудники Кировки подали заявление в полицию. Правоохранители проверят, кто мог испортить скульптуру.
Скульптура олицетворяет представительницу города прошлых эпох. «Модница» выполнена в виде бронзовой фигуры женщины, которая красуется перед зеркалом. Эту композицию можно назвать одной самой популярной на Кировке.
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