28 июня 2025

На Кировке разбили зеркало у скульптуры «Модница»

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Челябинская «Модница» осталась без зеркала
Челябинская «Модница» осталась без зеркала Фото:

Вандалы в Челябинске повредили зеркало у одной из скульптур на пешеходной улице Кировка. Поврежденный элемент скульптуры заменят в ближайшие дни. Об этом сообщили в мэрии.

«Сотрудники Кировки обнаружили разбитое стекло неделю назад. Скорее всего, зеркало пострадало от рук вандалов. Сейчас заказано новое зеркало, и его заменят в ближайшие дни», — заявляют в мэрии Челябинска.

Чтобы выяснить обстоятельства происшествия, сотрудники Кировки подали заявление в полицию. Правоохранители проверят, кто мог испортить скульптуру.

Скульптура олицетворяет представительницу города прошлых эпох. «Модница» выполнена в виде бронзовой фигуры женщины, которая красуется перед зеркалом. Эту композицию можно назвать одной самой популярной на Кировке.

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Вандалы в Челябинске повредили зеркало у одной из скульптур на пешеходной улице Кировка. Поврежденный элемент скульптуры заменят в ближайшие дни. Об этом сообщили в мэрии. «Сотрудники Кировки обнаружили разбитое стекло неделю назад. Скорее всего, зеркало пострадало от рук вандалов. Сейчас заказано новое зеркало, и его заменят в ближайшие дни», — заявляют в мэрии Челябинска. Чтобы выяснить обстоятельства происшествия, сотрудники Кировки подали заявление в полицию. Правоохранители проверят, кто мог испортить скульптуру. Скульптура олицетворяет представительницу города прошлых эпох. «Модница» выполнена в виде бронзовой фигуры женщины, которая красуется перед зеркалом. Эту композицию можно назвать одной самой популярной на Кировке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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