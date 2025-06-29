Глава Челябинска Лошкин обратился к горожанам

Глава Челябинска Алексей Лошкин обратился к горожанам и попросил не портить элементы благоустройства, которые появляются. Нужно уметь радоваться этой красоте и не совершать никаких противоправных действий, заявил Лошкин, передает корреспондент URA.RU.
«Обращаюсь к жителям Челябинска и призываю не совершать никаких противоправных действий в отношении наших объектов благоустройства, в том числе украшений в виде цветов в кашпо на дорожных ограждениях. Важно радоваться этой красоте и поддерживать, а не портить ее», — сообщил Лошкин во время пресс-подхода после аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
В Челябинске на прошлой неделе произошло несколько неприятных инцидентов, касающихся благоустройства. На улице Воровского возле одного из ресторанов пять раз срезали дорожное ограждение, украшенное цветами. Накануне на Кировке разбили зеркало у бронзовой скульптуры «Модницы». «Призывал жителей Челябинска сохранять и поддерживать чистоту на улицах города. Сохранять наши объекты благоустройства, которые мы создаем для них», — добавил Лошкин.
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