29 июня 2025

Глава Челябинска Лошкин обратился к горожанам

Лошкин просит горожан не портить благоустройство Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин просит горожан ценить объекты благоустройства, которые для них создают
Лошкин просит горожан ценить объекты благоустройства, которые для них создают Фото:

Глава Челябинска Алексей Лошкин обратился к горожанам и попросил не портить элементы благоустройства, которые появляются. Нужно уметь радоваться этой красоте и не совершать никаких противоправных действий, заявил Лошкин, передает корреспондент URA.RU. 

«Обращаюсь к жителям Челябинска и призываю не совершать никаких противоправных действий в отношении наших объектов благоустройства, в том числе украшений в виде цветов в кашпо на дорожных ограждениях. Важно радоваться этой красоте и поддерживать, а не портить ее», — сообщил Лошкин во время пресс-подхода после аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU. 

В Челябинске на прошлой неделе произошло несколько неприятных инцидентов, касающихся благоустройства. На улице Воровского возле одного из ресторанов пять раз срезали дорожное ограждение, украшенное цветами. Накануне на Кировке разбили зеркало у бронзовой скульптуры «Модницы». «Призывал жителей Челябинска сохранять и поддерживать чистоту на улицах города.  Сохранять наши объекты благоустройства, которые мы создаем для них», — добавил Лошкин. 

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Глава Челябинска Алексей Лошкин обратился к горожанам и попросил не портить элементы благоустройства, которые появляются. Нужно уметь радоваться этой красоте и не совершать никаких противоправных действий, заявил Лошкин, передает корреспондент URA.RU.  «Обращаюсь к жителям Челябинска и призываю не совершать никаких противоправных действий в отношении наших объектов благоустройства, в том числе украшений в виде цветов в кашпо на дорожных ограждениях. Важно радоваться этой красоте и поддерживать, а не портить ее», — сообщил Лошкин во время пресс-подхода после аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.  В Челябинске на прошлой неделе произошло несколько неприятных инцидентов, касающихся благоустройства. На улице Воровского возле одного из ресторанов пять раз срезали дорожное ограждение, украшенное цветами. Накануне на Кировке разбили зеркало у бронзовой скульптуры «Модницы». «Призывал жителей Челябинска сохранять и поддерживать чистоту на улицах города.  Сохранять наши объекты благоустройства, которые мы создаем для них», — добавил Лошкин. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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