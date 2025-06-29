В ХМАО спасатели ищут девочку, которую унесло сильным течением

В Ханты-Мансийском районе спасатели уже 20 дней ищут 11-летнюю девочку, которую унесло течением на протоке Ходовая рядом с садоводческим товариществом «Кооператор». За это время они обследовали более шести тысяч квадратных метров водоема, но поиски пока не дали результатов, сообщили URA.RU спасатели.
«Спасатели провели поисковые работы водолазным способом внутренней части прибрежной кустовой линии. Поиски результатов не дали», — рассказали агентству в службе спасения.
В первый день спасатели проверили зоны, указанные эхолотом, площадью 874 м?. Затем осмотрели кустарники вдоль берега на территории в 3 500 м?, 25 июня — еще 500 м?. 26 июня обследовали участки площадью 1 792 м?. Всего за это время осмотрено более 6 600 квадратных метров водоема и прибрежной линии.
По предварительным данным, девочку унесло во время отдыха у воды с друзьями. После сигнала о происшествии спасатели начали осматривать прибрежную линию. Работы продолжаются ежедневно с использованием спецтехники и водолазного снаряжения.
Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийском районе девочку унесло течением в районе протоки Ходовая неподалеку от садового общества «Кооператор». Спасатели ищут ребенка.
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