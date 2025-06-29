Новый ректор УрФУ раскрыл, когда кампус в Новокольцовском заработает в полную силу

Вторую очередь кампуса УрФУ в Новокольцовском районе Екатеринбурга начнут принимать уже в этом году. Об этом рассказал новый ректор вуза Илья Обабков на своей первой пресс-конференции.
«Мы планируем в этом году начать приемку корпусов, если говорим про вторую очередь. Потом у нас есть процедура приемки, которая должна пройти, примерно два-три месяца еще займет. Общий план пока неизменен: мы хотим учебный год 26-27 начать в новом кампусе для этих двух институтов [ИнЭУ, ИРИТ-РТФ, прим. ред.]», — заявил Обабков.
Он добавил, что ставка в новом кампусе сделана на лаборатории. К примеру, для учебных целей ИРИТ-РТФ появится 28 новых лабораторий.
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