Прокуратура просит приговорить владельца пермского «Треста 6» к реальному сроку

Гособвинитель предложил суду назначить владельцу ООО «Трест 6» Сергею Микову реальное наказание. И приговорить его к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Микова обвиняют в передаче начальнику управления капитального строительства администрации Перми Ирине Чирковой взятки в размере 5,45 млн рублей.
«Кроме того, Микова необходимо приговорить к штрафу в размере 54 млн рублей. Помимо взятки Чирковой, он передал земельный участок в качестве незаконного вознаграждения руководителю МКУ „Управление технического заказчика“ Андрею Кудрявцеву. Эти средства предназначались за подписание документов, связанных со строительством ряда объектов, реализуемых компанией под руководством Микова. Сергей Миков признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» из зала суда.
Уголовное преследование по эпизоду, касающемуся Андрея Кудрявцева, было прекращено. В апреле 2025 года суд приговорил Кудрявцева к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки. Рассмотрение уголовного дела в отношении Ирины Чирковой продолжается.
Ранее URA.RU сообщало подробности дела. По версии следствия, за взятку чиновница согласовала Микову отчетные документы в 2022 году при работах на трех социально-значимых объектах. Чиркову и Микова задержали 8 августа 2024 года, а после заключили под стражу.
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