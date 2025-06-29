29 июня 2025
28 июня 2025

Суд ХМАО вынес приговор преподавателю детской школы искусств за экстремизм

В ХМАО суд оштрафовал педагога за экстремистское лого на сайте школы
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд оштрафовал педагога детской школы за экстремистское лого на сайте учреждения
Суд оштрафовал педагога детской школы за экстремистское лого на сайте учреждения Фото:

В Радужном городской суд оштрафовал сотрудника детской школы искусств за логотип Instagram (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) на сайте учреждения. Его оштрафовали на тысячу рублей, сообщается в базе данных суда.

«Признать преподавателя муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 Кодекса Российской Федерации. Назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 1 000 одной тысячи рублей», – говорится в картотеке.

В обязанности педагога входила организация противодействия экстремизму и контроль за созданием и ведением официального сайта учреждения. Однако на портале был размещен логотип запрещенной в России соцсети. Суд расценил это как публичное демонстрирование запрещенной символики и оштрафовал преподавателя.

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В Радужном городской суд оштрафовал сотрудника детской школы искусств за логотип Instagram (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) на сайте учреждения. Его оштрафовали на тысячу рублей, сообщается в базе данных суда. «Признать преподавателя муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 Кодекса Российской Федерации. Назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 1 000 одной тысячи рублей», – говорится в картотеке. В обязанности педагога входила организация противодействия экстремизму и контроль за созданием и ведением официального сайта учреждения. Однако на портале был размещен логотип запрещенной в России соцсети. Суд расценил это как публичное демонстрирование запрещенной символики и оштрафовал преподавателя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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