Суд ХМАО вынес приговор преподавателю детской школы искусств за экстремизм

В Радужном городской суд оштрафовал сотрудника детской школы искусств за логотип Instagram (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) на сайте учреждения. Его оштрафовали на тысячу рублей, сообщается в базе данных суда.
«Признать преподавателя муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 Кодекса Российской Федерации. Назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 1 000 одной тысячи рублей», – говорится в картотеке.
В обязанности педагога входила организация противодействия экстремизму и контроль за созданием и ведением официального сайта учреждения. Однако на портале был размещен логотип запрещенной в России соцсети. Суд расценил это как публичное демонстрирование запрещенной символики и оштрафовал преподавателя.
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