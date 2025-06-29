В ХМАО пожары уничтожили 140 гектаров леса за сутки

В ХМАО лесные пожары охватили почти 142 гектара леса за прошедшие сутки. На землях лесного фонда действуют два очага возгорания, сообщили Депнедра Югры.
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, в ХМАО действовало два пожара на землях лесного фонда. Площадь, пройденная огнем, составляет 141,5 га», — отметили Депнедра в telegram-канале.
По данным департамента недропользования и природных ресурсов Югры, с начала 2025 года в округе ликвидирован 71 лесной пожар. Огонь прошел по территории более 2,2 тысячи гектаров. Также зарегистрировано семь ландшафтных возгораний, общая площадь которых составила 114,5 гектара. Причинами пожаров были грозы.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за прошедшую неделю было зарегистрировано семь лесных пожаров. Их общая площадь составила 114 гектаров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!