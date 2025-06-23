23 июня 2025
22 июня 2025

В ХМАО за неделю сгорело 114 гектаров леса

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего за неделю было ликвидировано семь лесных пожаров
Всего за неделю было ликвидировано семь лесных пожаров Фото:

В ХМАО за прошедшую неделю было зарегистрировано семь лесных пожаров. Их общая площадь составила 114 гектаров, сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.

«За прошедшую неделю ликвидировано 7 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составила 114 гектаров. Все возгорания потушены в первые сутки», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Он также уточнил, что уровень реагирования составил 86%. На данный момент действующих пожаров в округе нет.

Ранее в ХМАО пожарные за сутки справились с пятью крупными очагами возгорания в лесах на площади более 500 гектаров. На утро 11 июня в округе локализован один лесной пожар на площади 7,7 гектаров.

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В ХМАО за прошедшую неделю было зарегистрировано семь лесных пожаров. Их общая площадь составила 114 гектаров, сообщил губернатор региона Руслан Кухарук. «За прошедшую неделю ликвидировано 7 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составила 114 гектаров. Все возгорания потушены в первые сутки», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Он также уточнил, что уровень реагирования составил 86%. На данный момент действующих пожаров в округе нет. Ранее в ХМАО пожарные за сутки справились с пятью крупными очагами возгорания в лесах на площади более 500 гектаров. На утро 11 июня в округе локализован один лесной пожар на площади 7,7 гектаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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