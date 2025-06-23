В ХМАО за неделю сгорело 114 гектаров леса

В ХМАО за прошедшую неделю было зарегистрировано семь лесных пожаров. Их общая площадь составила 114 гектаров, сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.
«За прошедшую неделю ликвидировано 7 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составила 114 гектаров. Все возгорания потушены в первые сутки», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Он также уточнил, что уровень реагирования составил 86%. На данный момент действующих пожаров в округе нет.
Ранее в ХМАО пожарные за сутки справились с пятью крупными очагами возгорания в лесах на площади более 500 гектаров. На утро 11 июня в округе локализован один лесной пожар на площади 7,7 гектаров.
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