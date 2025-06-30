Когда УрФУ перейдет на новую систему образования

На новую систему образования, когда будет высшее базовое и специализированное, УрФУ, как и другие вузы страны, начнет переходить в 2026-2027 году. Сейчас идет изучение опыта и его интерпретация. Об этом новый ректор УрФУ Илья Обабков рассказал на своей первой пресс-конференции, сообщает корреспондент URA.RU.
В мае 2023 года, по указу президента РФ Владимира Путина, в шести вузах страны был запущен пилотный проект по внедрению новой системы образования — базовое высшее, специализированное и профессиональное на основе программ аспирантуры. Она идет на смену введенной в 2003 году двухуровневой «болонской системы», когда идет подготовка студентов по программам бакалавриата (четыре года) и магистратуры (два года). В 2026 году новую модель образования планируют запустить в тысяче вузов России.
«Процесс внедрения не в этом году планируется, а в следующем. В 2026-2027 году будет появляться нормативка, будут интерпретации университетов и будет внедрение. У нас есть рабочая группа, которая сейчас оценила опыт экспериментальных университетов и занимается интерпретацией того, что происходит. Мы должны помогать министерству [высшего образования РФ] своими рекомендациями, видением. В частности, я считаю, что УрФУ достаточно силен в инженерной подготовке и может заявить унифицированное инженерное, профессиональное направление, что умеем, можем делать», — объяснил Обабков. Добавив, что обсуждать реформу планируют на международной промышленной выставке «Иннопром», что пройдет в «Екатеринбург-ЭКСПО» с 7 по 10 июля.
По словам ректора, переход на специализированное образование в вузах скорее всего будет возможен только при получении базового. Крупные основные направления при этом останутся, просто, возможно, их будет меньше.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!