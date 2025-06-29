«Опасно для пассажиров»: в Челябинске участились случаи порчи салонов троллейбусов

В Челябинске в последнее время участились случаи порчи салонов новых троллейбусов, когда пассажиры немотивированно срывают аварийные молотки. Безобидная забава может быть опасна для пассажиров, рассказал URA.RU руководитель обособленного подразделения Группа Синара в Челябинске Илья Таболин.
«Безобидная на первый взгляд забава не только ухудшает состояние самих троллейбусов, но и создает дискомфорт и опасность для пассажиров. Каждый месяц наши машины перевозят более 1,6 миллиона человек, и мы стремимся к тому, чтобы каждая поездка была комфортной», — отметил Таболин.
За последние три месяца зафиксировано 13 случаев немотивированного срыва аварийных молотков. 22 апреля в троллейбусе №14 молодой парень перед выходом на остановке «Красного Урала» вырвал аварийный молоток вместе с декоративной панелью.
Другой случай произошел 28 мая в троллейбусе №10, где перед выходом на остановке «Бажова», подростки попытались сорвать аварийные молотки. Одна салонная пластиковая панель была оторвана с места крепления. Несколько дней назад — 25 июня — молодые люди сдернули молотки в троллейбусе в Ленинском районе на остановке Шота Руставели.
Троллейбусы «Синара» оснащены четырьмя аварийными молотками. Они закреплены так, чтобы можно было разбить стекло и не повредить антивандальный тросик. Подростки срывают молотки, закрепленные специальными тросами к обшивке салона, и могут повредить интерьер троллейбуса и травмировать находящихся там пассажиров. Также аварийные молотки нужны для выхода в экстренных ситуациях, когда покинуть салон через двери невозможно. Их отсутствие может быть опасным.
«Было бы правильным обратить внимание родителей юных пассажиров на то, что они несут ответственность за сохранность общественного имущества и свои действия», — отметил Таболин. При этом транспортное предприятие работает совместно с правоохранительными органами для исключения подобной практики.
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