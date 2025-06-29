В Пермском крае скончался известный журналист

В Пермском крае умер член Союза журналистов России, бывший редактор газеты «Березниковский рабочий» Геннадий Селиванов. Журналист скончался 28 июня, сказано в группе «Березниковского рабочего» в соцсети «ВКонтакте».
«28 июня перестало биться сердце Геннадия Петровича Селиванова, нашего коллеги, опытного журналиста. Соболезнуем родным и близким Геннадия Петровича», — сказано в сообщении.
Про Селиванова известно, что он родился в Александровске в 1953 году. Работал в газетах «Звезда» (Пермь), «Березниковский рабочий» (Березники), «Боевой путь» (Александровск). Является лауреатом и победителем краевых и всероссийских конкурсов журналистского мастерства. Прощание с журналистом состоится 1 июля в 13:30 в прощальном зале Александровска на улице Кирова, 38
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