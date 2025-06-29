29 июня 2025

В Пермском крае скончался известный журналист

В Пермском крае скончался экс-редактор березниковской газеты Селиванов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание состоится 1 июля в Александровске
Прощание состоится 1 июля в Александровске Фото:

В Пермском крае умер член Союза журналистов России, бывший редактор газеты «Березниковский рабочий» Геннадий Селиванов. Журналист скончался 28 июня, сказано в группе «Березниковского рабочего» в соцсети «ВКонтакте».

«28 июня перестало биться сердце Геннадия Петровича Селиванова, нашего коллеги, опытного журналиста. Соболезнуем родным и близким Геннадия Петровича», — сказано в сообщении.

Про Селиванова известно, что он родился в Александровске в 1953 году. Работал в газетах «Звезда» (Пермь), «Березниковский рабочий» (Березники), «Боевой путь» (Александровск). Является лауреатом и победителем краевых и всероссийских конкурсов журналистского мастерства. Прощание с журналистом состоится 1 июля в 13:30 в прощальном зале Александровска на улице Кирова, 38

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае умер член Союза журналистов России, бывший редактор газеты «Березниковский рабочий» Геннадий Селиванов. Журналист скончался 28 июня, сказано в группе «Березниковского рабочего» в соцсети «ВКонтакте». «28 июня перестало биться сердце Геннадия Петровича Селиванова, нашего коллеги, опытного журналиста. Соболезнуем родным и близким Геннадия Петровича», — сказано в сообщении. Про Селиванова известно, что он родился в Александровске в 1953 году. Работал в газетах «Звезда» (Пермь), «Березниковский рабочий» (Березники), «Боевой путь» (Александровск). Является лауреатом и победителем краевых и всероссийских конкурсов журналистского мастерства. Прощание с журналистом состоится 1 июля в 13:30 в прощальном зале Александровска на улице Кирова, 38
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...