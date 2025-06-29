29 июня 2025

В Екатеринбурге закрылось скандальное кафе после ареста азербайджанцев. Фото

Кафе «Каспий» закрылось после ареста директора в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Внутри заведения нет персонала
Внутри заведения нет персонала Фото:

Екатеринбургское кафе «Каспий» закрылось после ареста директора Мазахира Сафарова и задержания других уроженцев Азербайджана. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Санитарный день», — гласит вывеска на дверях заведения. Внутри никого из персонала нет. «Вечером в пятницу (27 июня — прим. ред.) уже свет не горел. С тех пор никого из работников кафе не видел», — рассказал URA.RU торговец овощами, чья лавка стоит рядом с «Каспием».

Силовики провели масштабную спецоперацию по поимке азербайджанцев 27 июня. Тогда, по словам источника, были задержаны свыше 50 человек. Многих после следственных действий отпустили домой. Среди них искали людей, причастных к убийствам и покушению в 2001, 2010 и 2011 годах.

В суд доставили шестерых человек, среди которых Мазахир Сафаров. Его и двух других Сафаровых арестовали до 19 июля. Остальным меру пресечения изберут позднее. МИД Азербайджана негативно высказался о задержании соотечественников, разразился скандал. Подробнее о нем, — в сюжете URA.RU.

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Екатеринбургское кафе «Каспий» закрылось после ареста директора Мазахира Сафарова и задержания других уроженцев Азербайджана. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Санитарный день», — гласит вывеска на дверях заведения. Внутри никого из персонала нет. «Вечером в пятницу (27 июня — прим. ред.) уже свет не горел. С тех пор никого из работников кафе не видел», — рассказал URA.RU торговец овощами, чья лавка стоит рядом с «Каспием». Силовики провели масштабную спецоперацию по поимке азербайджанцев 27 июня. Тогда, по словам источника, были задержаны свыше 50 человек. Многих после следственных действий отпустили домой. Среди них искали людей, причастных к убийствам и покушению в 2001, 2010 и 2011 годах. В суд доставили шестерых человек, среди которых Мазахир Сафаров. Его и двух других Сафаровых арестовали до 19 июля. Остальным меру пресечения изберут позднее. МИД Азербайджана негативно высказался о задержании соотечественников, разразился скандал. Подробнее о нем, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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