Екатеринбургское кафе «Каспий» закрылось после ареста директора Мазахира Сафарова и задержания других уроженцев Азербайджана. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Санитарный день», — гласит вывеска на дверях заведения. Внутри никого из персонала нет. «Вечером в пятницу (27 июня — прим. ред.) уже свет не горел. С тех пор никого из работников кафе не видел», — рассказал URA.RU торговец овощами, чья лавка стоит рядом с «Каспием».
Силовики провели масштабную спецоперацию по поимке азербайджанцев 27 июня. Тогда, по словам источника, были задержаны свыше 50 человек. Многих после следственных действий отпустили домой. Среди них искали людей, причастных к убийствам и покушению в 2001, 2010 и 2011 годах.
В суд доставили шестерых человек, среди которых Мазахир Сафаров. Его и двух других Сафаровых арестовали до 19 июля. Остальным меру пресечения изберут позднее. МИД Азербайджана негативно высказался о задержании соотечественников, разразился скандал. Подробнее о нем, — в сюжете URA.RU.
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