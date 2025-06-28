28 июня 2025

Суд в Екатеринбурге взял под стражу одного из задержанных азербайджанцев

Мазахира Сафарова взяли под стражу в Ленинском суде Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Сафарова взяли под стражу до 19 июля
Сафарова взяли под стражу до 19 июля Фото:
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил заключить под стражу Мазахира Сафарова, обвиняемого в участии в серии убийств. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

«Суд избрал Сафарову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок по 19 июля 2025 года. По версии следствия, Сафаров входил в состав этнической преступной группы, причастной к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах», — сообщили в пресс-службе. Сафарову предъявлено обвинение части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Массовые задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге прошли 27 июня в рамках расследования убийства торговца, совершенного в 2001 году, а также других преступлений прошлых лет. В дело вмешалось Министерство иностранных дел Азербайджана, потребовав от России тщательного расследования обстоятельств инцидента. Ранее URA.RU рассказало подробности громкого дела.

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Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил заключить под стражу Мазахира Сафарова, обвиняемого в участии в серии убийств. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. «Суд избрал Сафарову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок по 19 июля 2025 года. По версии следствия, Сафаров входил в состав этнической преступной группы, причастной к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах», — сообщили в пресс-службе. Сафарову предъявлено обвинение части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Массовые задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге прошли 27 июня в рамках расследования убийства торговца, совершенного в 2001 году, а также других преступлений прошлых лет. В дело вмешалось Министерство иностранных дел Азербайджана, потребовав от России тщательного расследования обстоятельств инцидента. Ранее URA.RU рассказало подробности громкого дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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