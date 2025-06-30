Два десятка пожарных отправили на тушение огня на Воробьевых горах в Москве

На западе Москвы в районе Воробьевых гор загорелась строительная площадка. Спустя непродолжительное время возгорание было ликвидировано сотрудниками МЧС. Для ликвидации последствий было направлено 23 единиц техники.
«Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на западе Москвы. <...> В работах [были] задействованы 23 сотрудника и 7 единиц техники МЧС России», — сообщили представители ведомства в своем telegram-канале. Сама строительная площадка, где и было зафиксирован пожар, находится на улице Косыгина. О пострадавших не сообщается.
Для ликвидации возгорания были привлечены 23 сотрудника и семь единиц техники ведомства. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить распространения огня на близлежащие сооружения.
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