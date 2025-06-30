Два десятка пожарных отправили на тушение огня на Воробьевых горах в Москве

МЧС РФ: на Воробьевых горах потушили пожар на стройке
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На Воробьевых горах потушили пожар на стройке
На Воробьевых горах потушили пожар на стройке Фото:

На западе Москвы в районе Воробьевых гор загорелась строительная площадка. Спустя непродолжительное время возгорание было ликвидировано сотрудниками МЧС. Для ликвидации последствий было направлено 23 единиц техники.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на западе Москвы. <...> В работах [были] задействованы 23 сотрудника и 7 единиц техники МЧС России», — сообщили представители ведомства в своем telegram-канале. Сама строительная площадка, где и было зафиксирован пожар, находится на улице Косыгина. О пострадавших не сообщается. 

Для ликвидации возгорания были привлечены 23 сотрудника и семь единиц техники ведомства. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить распространения огня на близлежащие сооружения.

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На западе Москвы в районе Воробьевых гор загорелась строительная площадка. Спустя непродолжительное время возгорание было ликвидировано сотрудниками МЧС. Для ликвидации последствий было направлено 23 единиц техники. «Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на западе Москвы. <...> В работах [были] задействованы 23 сотрудника и 7 единиц техники МЧС России», — сообщили представители ведомства в своем telegram-канале. Сама строительная площадка, где и было зафиксирован пожар, находится на улице Косыгина. О пострадавших не сообщается.  Для ликвидации возгорания были привлечены 23 сотрудника и семь единиц техники ведомства. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить распространения огня на близлежащие сооружения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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