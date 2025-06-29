29 июня 2025

Роспотребнадзор начал расследование после массового отравления выпускников в Перми

Роспотребнадзор: кишечная инфекция у пермяков связана с едой в банкетном зале
© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты взяли пробы пищевых продуктов для проведения лабораторных анализов
Специалисты взяли пробы пищевых продуктов для проведения лабораторных анализов Фото:

В Пермском крае специалисты Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с выявленными случаями острой кишечной инфекции (ОКИ) среди посетителей банкетного зала White Hall. После получения информации о первых заболевших в Перми ведомство оперативно инициировало необходимые проверки.

«По предварительным данным, возникновение инфекционных заболеваний может быть связано с употреблением кулинарной продукции, приготовленной в указанном заведении. Сотрудники ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае“ осуществили отбор образцов пищевых продуктов для последующего проведения лабораторных анализов. Результаты исследований будут обнародованы дополнительно. Роспотребнадзор продолжает контролировать развитие ситуации», — сообщает ведомство на официальном сайте. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что следователи возбудили уголовное дело после отравления пермяков в банкетном зале. Более 30 человек, среди которых выпускники школы №2 имени Татищева, их родители и учителя, пожаловались на признаки пищевого отравления после празднования выпускного вечера 25 июня в банкетном зале White Hall по улице Монастырской. Некоторые из них были вынуждены обратиться за медпомощью, в том числе вызывать неотложку и проходить лечение в инфекционном отделении.

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В Пермском крае специалисты Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с выявленными случаями острой кишечной инфекции (ОКИ) среди посетителей банкетного зала White Hall. После получения информации о первых заболевших в Перми ведомство оперативно инициировало необходимые проверки. «По предварительным данным, возникновение инфекционных заболеваний может быть связано с употреблением кулинарной продукции, приготовленной в указанном заведении. Сотрудники ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае“ осуществили отбор образцов пищевых продуктов для последующего проведения лабораторных анализов. Результаты исследований будут обнародованы дополнительно. Роспотребнадзор продолжает контролировать развитие ситуации», — сообщает ведомство на официальном сайте.  Ранее URA.RU сообщало о том, что следователи возбудили уголовное дело после отравления пермяков в банкетном зале. Более 30 человек, среди которых выпускники школы №2 имени Татищева, их родители и учителя, пожаловались на признаки пищевого отравления после празднования выпускного вечера 25 июня в банкетном зале White Hall по улице Монастырской. Некоторые из них были вынуждены обратиться за медпомощью, в том числе вызывать неотложку и проходить лечение в инфекционном отделении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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