Роспотребнадзор начал расследование после массового отравления выпускников в Перми

В Пермском крае специалисты Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с выявленными случаями острой кишечной инфекции (ОКИ) среди посетителей банкетного зала White Hall. После получения информации о первых заболевших в Перми ведомство оперативно инициировало необходимые проверки.
«По предварительным данным, возникновение инфекционных заболеваний может быть связано с употреблением кулинарной продукции, приготовленной в указанном заведении. Сотрудники ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае“ осуществили отбор образцов пищевых продуктов для последующего проведения лабораторных анализов. Результаты исследований будут обнародованы дополнительно. Роспотребнадзор продолжает контролировать развитие ситуации», — сообщает ведомство на официальном сайте.
Ранее URA.RU сообщало о том, что следователи возбудили уголовное дело после отравления пермяков в банкетном зале. Более 30 человек, среди которых выпускники школы №2 имени Татищева, их родители и учителя, пожаловались на признаки пищевого отравления после празднования выпускного вечера 25 июня в банкетном зале White Hall по улице Монастырской. Некоторые из них были вынуждены обратиться за медпомощью, в том числе вызывать неотложку и проходить лечение в инфекционном отделении.
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